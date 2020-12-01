“قيء الحوت” يحوّل صياد فقير إلى مليونير

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

يبدو أن البحر الذي كان مصدر رزق لصياد تايلاندي فقير على مدار أكثر من نصف قرن ، أراد أن يمنحه مكافأة خدمة على سنوات عمره التي قضاها وهو يبحث عن قوت يومه .

عثر صياد فقير جنوب تايلاند يدعى ناريس سيوناسانج (60 عاما) على كتلة كبيرة من قيء الحوت النادر، تساوي 3.2 مليون دولار، في حين يطلق على قيء الحيتان كنز البحر والذهب العائم، حيث تستخرج منه مادة كحولية عديمة الرائحة، تجعل رائحة العطور تدوم لفترة أطول.

وبحسب صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، كان الصياد سيوناسانج، يسير على ساحل البحر عندما لاحظ عدة كتل شاحبة تشبه الصخور جرفتها المياه على شاطئ في ناخون سي ثامارات جنوب تايلاند.

اتصل الصياد بابن عمه؛ لمساعدته على أخذ الكتل الغامضة إلى المنزل، وبدآ في فحصها، وبدت الكتل الصخرية الكبيرة تشبه مادة العنبر الثمينة للغاية، التي تفرزها الحيتان وتحتوي على مادة كحولية قيمة للغاية تُستخدم في العطور مثل شانيل No5.

اختبرت العائلة سطح الكتلة عن طريق حرقها بولاعة، مما تسبب في ذوبانها على الفور، وقال ناريس إن الكتلة تزن حوالي 100 كجم، مما يعني أنها قد تكون أكبر كتلة من نوعها في العالم.

وقالت وسائل الإعلام المحلية: إن ناريس تلقى اتصالا من رجل أعمال يرغب في شراء الكتلة، وإنه عرض عليه شراءها مقابل 3.2 مليون دولار، وقال ناريس: ”أخطط للذهاب إلى الشرطة وتسجيل اكتشافي؛ لأنني أخشى أن يُسرق من منزلي“.