نبيل شعيل يفاجئ الجمهور بأغنيتين جديدتين

متابعة بتجـــــــــــرد: يستعد نبض الكويت الفنان نبيل شعيل لطرح أغنيتين جديدتين الأولى بعنوان “اللحظة الوداعية” والثانية تحمل اسم “بقالي ساعة”.
ومن المتوقع أن ترى الأغنيتين النور خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال نبيل شعيل في تصريحات صحفية أن الأغنيتين مميزتين بالنسبة له وتمنى أن بعجب بهما الجمهور.
وروجت شركة روتانا للأغنيتين أول من أمس عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وكتب حساب الشركة “انتظروا جديد نبض الكويت نبيل شعيل في أغنيتين اللحظة الوداعية وبقالي ساعة” لتحظى التغريدة التي ارفق بها صورة جديدة لنبيل بتفاعل كبير بين عشاق صوت شعي.
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