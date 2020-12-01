داود حسين: “زبانية” تجربة شبابية تستحق الدعم

متابعة بتجــــــــــرد: كشف الفنان داود حسين عن مشاركته في فيلم شبابي جديد بعنوان “زبانية”، قصة وإخراج محمد صلاح المجيبل، داود كان حريصاً على دعم هؤلاء الشباب عبر صحفته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام، وقال بوحسين في تصريحات لجريدة “القبس”: “كم هو جميل ان تجد الحماس وعشق إثبات الذات في الشباب، عندما جلست معهم شعرت انهم بالفعل ابنائي، وتذكرت احتواء الفنانين الكبار الذين وقفوا بجانبي بكل حب وبنصح وإرشاد وتوجيه، فدخلت في منظومة هذه اللعبة الشبابية بكل محبة واتمنى لهم التوفيق».

يذكر ان داود يستعد للمشاركة في بطولة مسلسل “بوطار”، قصة وإنتاج بندر السيعد، ومن إخراج ثامر العسلاوي، ومتوقع عرضه خلال شهر رمضان المقبل، والعمل الجديد يجمعه ونخبة من النجوم، بينهم محمد العجيمي وإبراهيم الحربي وعبدالله الخضر ومرام البلوشي والعديد من الممثلين الشباب.

العمل كذلك يوثق عودة بوحسين للكوميديا بعد غياب سنوات توجه خلالها إلى أدوار الشر، واستطاع ان يترك بصمة مهمة في العديد من المسلسلات مثل “عبر شارع” و”موضي قطعة من ذهب” و”في ذاكرة الظل”.