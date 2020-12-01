نوال الكويتية تحقق نجاحًا قياسيًا بـ”كان ياما كان”

متابعة بتجــــــــــرد: تحقق النجمة الكويتية نوال نجاحًا قياسيًا بأغنيتها الجديدة “كان ياما كان” التي طرحتها منذ أيام.

وحصدت الأغنية نصف مليون مشاهدة بعد أيام فقط على إصدارها عبر قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.

وكانت نوال الكويتية قد أطلقت أغنية “كان ياما كان” تحت عنوان “اشتقت اغني لكم”، والأغنية من كلمات شموخ العقلا (العالية)، الحان ياسر بوعلي، توزيع هشام السكران.

نفيد بالذكر أن رواد مواقع التواصل تناقلوا طيلة الأيام الماضية الأغنية بشكل واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي، معبرين عن إعجابهم بها وبأداء الفنانة الكويتية الدافئ والشجي.