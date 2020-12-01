مكالمات جماعية.. تلغرام يطلق ميزة جديدة

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلن تطبيق “تلغرام” للمحادثة، إطلاق ميزة جديدة تمكن مستخدميه من التواصل بشكل جماعي، وسيطلق البرنامج ميزته الجديدة ممثلة بالمكالمة الجماعية.

ويمكن إنشاء مثل هذه الدردشة بواسطة شخص واحد يقوم بتحديد الأشخاص المطلوب إجراء مثل هذا النوع من المكالمات بينهم.

يشار إلى أن “تلغرام” كان قد تقدم في وقت سابق بشكوى مكافحة احتكار رسمية إلى الاتحاد الأوروبي ضد متجر تطبيقات “أبل”.

ووفقاً لصحيفة “فاينانشال تايمز، فقد جاء في الشكوى المقدمة رسمياً إلى رئيسة المنافسة في الاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاغر: “إنه يجب على أبل السماح للمستخدمين بفرصة تنزيل البرامج من خارج متجر التطبيقات. كما تؤكد الشكوى على أن المطورين يجب أن يقبلوا شروط أبل، ومن ضمنها عمولة بنسبة 30% على عمليات الشراء داخل التطبيق. من أجل الوصول إلى مئات الملايين من الناس الذين يستخدمون أجهزة آيفون”.