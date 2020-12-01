موعد طرح الجزء الثاني من "القنفذ سونيك"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة "بارامونت" للإنتاج السينمائي استئناف تصوير الجزء الثاني من فيلم The Sonic the Hedgehog (القنفذ سونيك) في شهر مارس المقبل.

ووفقاً لموقع "جيمز رادار" الأمريكي، من المتوقع طرح الجزء الثاني في أبريل/نيسان 2022، في حالة انتهاء تصوير الفيلم قبل الموعد المحدد.

وأضاف الموقع أن الجزء الثاني سوف يسير على نهج سابقه، إذ يعتمد على تقنية الأكشن الحي، ومن المتوقع عودة المخرج جيف فولر، والمؤلف جون ميلر للعمل على الجزء الثاني.

وحتى الآن، لم يتأكد خبر عودة أبطال الجزء الأول، لكن المجسد الصوتي بين شوارتز، الذي قام بالأداء الصوتي لشخصية "سونيك" أعلن عودته للجزء الثاني على حسابه الشخصي عبر موقع "تويتر".