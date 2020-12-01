نتفليكس تشتري حقوق عرض فيلم ناعومي واتس الجديد Penguin Bloom

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"الخليج 365" من بيروت: استحوذت Netflix على حقوق عرض فيلم "Penguin Bloom" من بطولة ناعومي واتس ومن المقرر عرضع في 27 يناير 2021 في أميركا الشمالية، فرنسا، المملكة المتحدة، وبعض دول آسيا.

تلعب المرشحة لجائزة الأوسكار "واتس" دور البطولة في قصة الحياة الواقعية لسامانثا بلوم وهي أم وزوجة إسترالية غادرت في عام 2013 ، مع زوجها كاميرون ويقوم بدوره أندرو لينكولن، وأبناؤهم الثلاثة منزلهم في أستراليا لقضاء عطلة في تايلاند. أثناء الاستمتاع بمنظر خلاب، تسقط سام من فوق السطح -بسبب ما تم تحديده لاحقًا على أنه درابزين متعفن - فتكسر فقراتها في مكانين وتصاب بالشلل.

سام التي تقضي جل وقتها في الهواء الطلق تتسلق وتركب الأمواج وتسافر حول العالم، تجد نفسها أسيرة الفراش عاجزة عن الحركة، فتقع فريسة الإكتئاب لشهور طويلة تتساءل عن مكانها في العالم وفي عائلتها.

بعد مرور عام على الحادث، يحضر أطفالها إلى المنزل طائراً جريحًا عثروا عليه. تتطلع سام بحذر إلى الطائر الأبيض والأسود الذي أطلق عليه الأطفال بمودة اسم "بينغوين"، فتبدأ سام بالتواصل مع العضو الجديد في الأسرة ، مما يساعدها على عملية الشفاء العاطفي التي فاجأت زوجها وأبنائها ووالدتها (المرشحة لجائزة الأوسكار جاكي ويفر) ونفسها.

يروي PENGUIN BLOOM القصة الحقيقية المذهلة للإنقلاب الذي حدث في حياة امرأة بدت حياتها محطمة لكنها وجدت الأمل والهدف في حب أسرتها - وفي طائر في رحلته الخاصة للتعافي.



أخرج الفيلم جليندين إيفين، وكتب السيناريو شون جرانت وهاري كريبس ، استنادًا إلى كتاب من تأليف زوج بلوم كاميرون بلوم وبرادلي تريفور جريف.

شارك في البطولة أندرو لينكولن وجاكي ويفر وراشيل هاوس وليانا ولسمان وليزا هينسلي وجريفين موراي جونستون وفيليكس كاميرون وآبي كليفورد بار.

