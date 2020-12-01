شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان محمد عبد الحليم: الفتاة حرفت كلامى عبر "فيس بوك" ولا أعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان محمد عبد الحليم، والذى أثارت صورته على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل بعد نشر فتاة بوست حول حالته المادية وطلبه للعمل، إنه يجلس فى المقهي الذى ظهر به منذ فترة كبيرة، كما أن هناك الكثير من فنانى مصر يجلسون معه في مكان التقاط الصورة الشهيرة، منهم الفنان الكبير أحمد بدير، وهادى الجيار وغيرهما.

وأضاف عبد الحليم، خلال حواره لبرنامج الحياة اليوم، تقديم محمد شردى، والمذاع عبر فضائية الحياة، أنه شاهد فتاة تسير في الشارع ممسكة بهاتفها المحمول، وقرر أن ينبهها لأن ذلك الشارع وقعت به سرقة هواتف محمولة كثيرة، قائلا: "لما ناديت عليها جت عندى وعرفتنى فورا، وقالتلى أنت الفنان محمد عبد الحليم".

وأكمل محمد عبد الحليم، أن الفتاة في اليوم نفسه قررت نشر الصورة على مواقع السوشيال ميديا، ووجدت كثيراً من الفنانين يتصلون بى، وتلقيت العديد من الاتصالات بعد نشر صورتى مع الفتاة للتعاطف والاطمئنان على حالتى، وفوجئت بالفتاة تحرف كلامى، وأكدت أننى أطلب عملا وهو ما لم يحدث على الإطلاق، ولا أعرف السبب وراء ما كتبته.

وكان تامر نجل الفنان محمد عبد الحليم قد كشف لـ ”الخليج 365” أن والده اتعرض عليه المشاركة في مسلسل جديد بعد انتشار البوست على فيس بوك، و لكنه لم يكشف عن أي تفاصيل عن المسلسل.

وكان عدد من المدونين قد نشر على موقع " فيس بوك" صورة لفتاة مع الفنان محمد عبد الحليم، وادعت أنه يعيش على الرصيف بالقرب من نفق كوبري الملك الصالح بمصر القديمة، وانتشر الخبر بسرعة البرق على صفحات السوشيال ميديا.

وبالتواصل مع تامر نجل الفنان القدير محمد عبد الحليم، سرد القصة الكاملة لصورة والده، قائلا: "والدى دائما يجلس بشكل يومى أمام المنزل ليستنشق الهواء تصادفت مرور إحدى المعجبات والتقطت معه صورة".

وأضاف، "تفاجأت الفجر بالصور على السوشيال ميديا وأرسل لى رئيس الشركة التى أعمل بها البوست المنتشر مع علامات استفهام، مطالبا صفحات السوشيال قبل النشر بضرورة تحرى الدقة واتقوا الله في الأخبار اللى بتنزل ووالدي ظاهر في الصورة بكامل أناقته وهدومه نظيفة وليس كما انتشر في البوست".

وتميز الفنان محمد عبد الحليم فى أداء اﻷدوار الثانوية فى اﻷعمال الفنية المختلفة، شارك فى العديد من المسلسلات التلفزيونية و المسرحيات و الافلام السينمائية، بدأ حياته الفنية فى أواخر السبعينيات عندما اختاره المخرج عبدالرحمن الخميسى ليشارك بفيلمه "زهرة البنفسج" فى عام 1977، ومن أهم أعماله "دموع فى عيون وقحة" ، "شيخ العرب همام".