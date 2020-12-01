شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد تخطف الأنظار فى فوتوسيشن جديد بفستان ذهبى قصير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت الديفا سميرة سعيد الأنظار، خلال جلسة تصوير جديدة، حيث ظهرت فى إطلالة شبابية مميزة، ارتدت خلالها فستانا قصيرا "ذهبى" اللون، ذات أكمام طويلة، مع حذاء من الكعب العالى من اللون الأسود، ونشرت الصور عبر منصاتها المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا، ولم تعلق على الصور سوى بإيموجى "قلب أحمر".



سميرة سعيد

وكانت الديفا سميرة سعيد، نعت مؤخرا شيخ الأغنية المغربية الفنان محمود الإدريسى، الذى توفى يوم الخميس الماضى، عن عمر يناهز 72 عاما، متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" بعد دخول العناية المركزة بإحدى مستشفيات مدينة الدار البيضاء، مؤكدة أنها أثرى الأغنية المغربية بأعماله وأنه من أنبل الفنانين وأكثرهم خلقا.





ونشرت الديفا، عبر حسابها على إنستجرام، صورة للفنان الراحل، صحبتها بتعليق: "محمود الإدريسى من الأصوات المغربية الرائعة، أثرى الأغنية المغربية بأعماله، من أنبل الفنانين وأكثرهم خلقًا.. متألمة لرحيلك.. رحمك الله وأودعك فى فسيح جناته".





يذكر أن آخر ما طرحته النجمة سميرة سعيد، هو غناء تتر مسلسل "لما كنا صغيرين" للنجمة ريهام حجاج، الذى حقق نجاحًا كبيرًا خلال شهر رمضان الماضى، كتب كلماتها أمير طعيمة، ولحنها مدين ومن توزيع نادر حمدى، بالإضافة إلى طرح كليب أغنية "قط وفار"، التى تعاونت خلالها لأول مرة مع الموزع الموسيقى البريطانى ذى الأصول المصرية محمد النابلسى، عبر قناتها بموقع يوتيوب.، الذى كشف أن فكرة الأغنية تم الاستقرار عليها منذ قرابة سنة ونصف، بعد جلسة عمل جمعته مع الديفا لاستعراض عدة أعمال غنائية مقترحة وقع من بينها اختيار سميرة على "قط وفار"، ومن ثم بدأ نابلسى العمل على تسجيلها وتوزيعها منذ سبعة أشهر، موضحاً أن لون الأغنية الموسيقى يمتاز بالطاقة ويمزج بين الريجاتون و الـ K-pop مع الفيوجن بوب، والعمل من كلمات عبد الحميد الحباك وألحان إيهاب عبد الواحد.