تراند اليوم : بعد رحيله.. فنانة شهيرة تنشر صورة لزوجها وتكشف مفاجأة عن وفاته

بعبارات مؤثرة وجّهت الفنانة السورية سوزان نجم الدين رسالة شكر إلى المحبين والمقربين لها الذين حرصوا على تقديم التعازي بوفاة زوجها سراج الدين الأتاسي الذي وافته المنية في الولايات المتحدة قبل أيام.

وكتبت سوزان نجم الدين على حسابها في إنستجرام :" شكر الله سعيكم و رحم أمواتكم و أبعد الله عنكم و عن أحبتكم كل مكروه".

وأضافت: أشكر لكم مواساتكم الصادقة بمُصابنا الأليم..رحمك الله يا زوجي الحبيب يا ابا حيان الغالي وأسكنك فسيح جنانه.. كم أفتقدك.. ولكن إن غبت جسدا فأولادك نورك على هذه الأرض..وهذا مايعزيني".

وكانت الفنانة السورية أعلنت عن وفاة زوجها في أميركا إثر سكتة قلبية أودت بحياته، حيث كان يعاني من التهابات في القدم ودخل على إثرها إلى المستشفى للعلاج، ولكن لسوء الحظ خلال العملية الجراحية في قدمه، تعرض لسكته قلبية، إلا أن الأطباء تمكنوا من إعادته للحياة.

وأضافت في تصريحات صحفية أن زوجها تعرض لسكتة قلبية مرة أخرى، لمدة 26 دقيقة، وتمكن الأطباء من إعادته للحياة للمرة الثانية، إلا أنه تعرض للسكتة الثالثة ومات في الحال.