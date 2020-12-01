تراند اليوم : ظهور نادر لطلعت زكريا في شبابه.. لن تتخيل الصورة

انتشرت صورة نادرة للفنان المصري الراحل طلعت زكريا، والتي تداولها عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق "إنستغرام".

وتعود الصورة إلى مرحلة شباب الفنان الراحل ، حيث ظهر فيها وهو يجلس في قُمرة قيادة إحدى الطائرات.

وحظيت الصورة بتفاعل كبير بين رواد مواقع التواصل، وحظيت بعلامات الإعجاب.

كما قام العديد من رواد مواقع التواصل بالترحم على الفنان الراحل والدعاء له.

وكان طلعت زكريا قد رحل عن عالمنا في اكتوبر من العام الماضي، عن عمر يناهز 59 عاما، بعد صراع مع المرض.

وقد تعرض حينها لأزمة صحية شديدة نُقل على أثرها لأحد المستشفيات، وطالب أبناء الفنان الراحل الجمهور، بالدعاء له قبل أن توافيه المنية.