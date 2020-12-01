شاهد .. أول صورة من كواليس تصوير "نسل الأغراب"

كشف صناع مسلسل "نسل الأغراب" عن أول صورة من كواليس التصوير، للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة، والمخرج محمد سامي، والذي من المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل، من إخراج محمد سامي، وإنتاج سينرجي.

وإنطلق، اليوم الثلاثاء، تصوير أولى مشاهد مسلسل "نسل الأغراب" للمخرج محمد سامي، والذي من المقرر طرحه خلال الماراثوم الرمضاني المقبل، حيث سافر "سامي" مع فريق عمله منذ أيام إلى سوهاج لإجراء بعض البروفات النهائية قبل إنطلاق

التصوير.

وتدور أحداث مسلسل "نسل الأغراب" في إطار درامي إجتماعي، حيث يتناول قصة من قصص المجتمع الصعيدي المصري.

الملحمة الدرامية التي يقوم ببطولتها كل من أحمد السقا وأمير كرارة في أول تعاون درامي يجمع الثنائي بعد النجاحات الكبيرة التي حققها كل منهما بشكل منفرد ويشاركهم البطولة كل من مي عمر، وإدوارد، إنجي المقدم، فردوس عبدالحميد، دياب، أحمد

فهيم، نجلاء بدر، محمد مهران، محمد جمعة، هبه مجدي، محمد علاء، وإنتاج الشركة المتحدة للإنتاج.

مسلسل "نسل الأغراب" هو التعاون الثاني بين السقا وسامي بعد نجاحهم في "ولد الغلابة" والتعاون الأول بينهم مع أمير كرارة في التليفزيون.

يذكر آن، أخر أعمال المخرج محمد سامي مسلسل "البرنس" الذي شارك به الموسم الرمضاني الماضي، وتدور أحداثه حول عائلة البرنس، حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متولي مسئولية الجميع، المسلسل من بطولة:" أحمد زاهر، نور اللبنانية، روجينا، إدوارد، نجلاء بدر، محمد علاء، أحمد داش .