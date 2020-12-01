بالصور – محمد منير يصدم الجميع بوزنه الزائد

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت الراقصة جوهرة على خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في “إنستغرام” مجموعة من الصور التي تجمعها بالنجم الكبير محمد منير، الذي ظهر يقف بجانبها بوزن زائد صدم محبيه.

وبعد أن انتشرت الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت بعض المواقع أخباراً عن تعاون منير مع الراقصة جوهرة في كليب أغنيته الجديدة التي يستعد لطرحها في الفترة المقبلة، الأمر الذي لم يعلّق عليه منير، سواء بالنفي أو بالتأكيد، وهو ما أثار تساؤلات جمهوره عن صحة الأخبار التي تم تداولها.

وكان “الكينغ” قد طرح أخيراً أحدث أغنياته “الناس في بلادي”، عبر قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”، بمشاركة الفنانة والإعلامية نجوى إبراهيم التي كانت إحدى مفاجآت الكليب.

أغنية “الناس في بلادي”، من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وألحان محمد رحيم، والكليب من إخراج أحمد عبد المحسن.