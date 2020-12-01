شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاة سامية جمال.. لماذا تعرضت للإغماء أمام فريد الأطرش؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى لقاء نادر مع الإعلامى طارق حبيب ذكرت النجمة سامية جمال تفاصيل أول لقاء جمعها بالفنان فريد الأطرش، حيث قالت إنها أحبت فريد من صوته خلال الإذاعة ولم تكن تعرف شكله، وفى بداية الأربعينيات كانت تعمل فى كازينو بديعة مصابنى، وأثناء مرورها على بائع الجرائد والمجلات وجدت مجلة عليها صورته، فقامت بشراء 10 نسخ.

وأثناء قيامها بعمل بروفات بالكايزينو وجدت طفلا صغيرا فظلت تسأله عن صاحب الصورة لكن الطفل لم يكن يرد عليها لتفاجأ بفريد من خلفها يقول لها دى صورتى وهو الأمر الذى أدخلها فى حالة أغماء من شدة الفرح والمفاجأة.

بدأت سامية جمال حياتها فى الرقص الشرقى من خلال فرقة بديعة مصابنى وهى ما زالت فى سن الـ19 عاما، واعتزلت الفن لفترة طويلة من الزمن، لكن عادت سامية جمال للرقص بعد الستين بسبب النجم سمير صبرى الذى استطاع إقناعها بهذا القرار، كما أنها استطاعت بفنها الوصول إلى العالمية والمشاركة فى بعض الأفلام.

تعد مشاركة الراقصة المصرية سامية جمال فى الفيلم العالمى Valley of the Kings أو وادى الملوك من أبرز مشاركاتها العالمية، ذلك الذى صدر عام 1954، وتكلف إنتاجه أكثر من 2 مليون جنيه وقتها، لكنها حقق إيرادات تفوقت على تكلفة الإنتاج بمليون جنيه، وكان من بطولة روبرت تايلور وإليانور باركر وكارولس طومسون.