شكرا لقرائتكم خبر عن ريهانا وآساب روكى يعيشان قصة حب ساخنة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ شهر يناير الماضى والشائعات تجمع بين النجمة العالمية ريهانا والنجم الشهيرA$AP Rocky، حيث كانت تشير التقارير إلى أن النجمين يعيشان قصة حب بعدما انفصلت عن صديقها الملياردير السعودى حسن جميل، لكن فى الحقيقة أن ريهانا وروكى تصدرا المواقع من جديد، وذلك بعد تداول تقارير جديدة نشرها موقع "بيبول" تؤكد أن الثنائى يعيشا قصة حب، وهو ما أكده مصدر للموقع.

من جهة أخرى أشار موقع "بيدج" إلى أن النجمين ريهانا وآساب روكى ظهرا خلال تناولهما العشاء مع عدد من أصدقائهما المقربين فى نيويورك، وذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكان الثنائى قد أثار الشائعات بارتباطهما بعد انفصال ريهانا عن حسن جميل، وذلك بعد ظهورها واساب روكى المتكرر، ثم استعانت ريهانا بآساب روكى ضمن حملتها الدعائية لمنتجاتها " Fenty Skin "، وأجرى الثنائى عدة مقابلات معا لتعزيز التعاون معًا.

وفى مقاطع فيديو خاصة بـ GQ وVogue اظهرت الثنائى، أجابت ريهانا على أسئلة حول كيفية العناية ببشرتهما، حيث قالت ريهانا مازحة عندما سألها A $ AP Rocky عن نوع بشرتها لمجلة "Vogue" حيث قالت: "نوع بشرتى معقد مثل الرجال"، وعندما سألت ريهانا مغنى الراب وعن شكل بشرته، أجاب فورا: "وسيم".



ريهانا و اساب روكي (1)