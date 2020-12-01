أصالة بعد طرح أغنية"الفرق كبير":قبلت فيها أن أترك آثار جروحى وبواقى دمعى

شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة بعد طرح أغنية"الفرق كبير":قبلت فيها أن أترك آثار جروحى وبواقى دمعى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت النجمة السورية أصالة عن سعادتها الكبيرة بعد طرح أغنيتها الجديدة "الفرق الكبير"، والتي تتعاون بها للمرة الأولى مع المستشار تركى آل الشيخ، وهي من ألحان نواف عبد الله، وتوزيع خالد عز، وعلقت أصالة علي فيديو الأغنية الذى نشرته عبر حسابها بموقع "انستجرام" :"صباح النّجاح والمحبّة والقرابة الّتي ألّفت بين أرواح المحبّين .. صباح ينتشل الوقت من قاع السّكوت لأحرف ترتّبت لتعبّر عنّ مكنونها وترافقها آلات معها غنّت وترجمت باقي القصّه دون كلام ".
وتابعت :"قبلتُ فيها أنّ أتّرك آثار جروحي وبواقي دمعي بصوت هذه المرّه امّ يرضى أنّ يصدّ هذه المشاعر خلفه وكعادتها منّ وراءه تختبئ .. نتشارك معاً جميع تفاصيل الحياة بمرّها وحلوها .. شكراً أحبّتي على دفء مشاعركم وكلّ امتناني للطيّب الغالي أبو ناصر على اختياري لأغنية أعجبتني جدّاً كما أعجبتكم ، والشّكر موصول للأستاذ نوّاف عبد الله على لحن صاغه بسلاسة صعبه .. ولصديقي العزيز خالد عزّ محبّتي وامتناني لإتقانه دائماً توزيع الحروف الموسيقيّه بالشّكل المثالي".
فى سياق مختلف تستعد النجمة السورية أصالة نصرى، لإحياء حفل غنائي على طريقة "أون لاين"، يوم الجمعة الموافق 4 من شهر ديسمبر المقبل، ومن المتوقع أن يشهد الحفل الكثير من محبيها، خاصة وإنها تتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة فى الوطن العربى، وستقدم خلال الحفل باقة متنوعه ومتميزة من أغنياتها التى قدمتها خلال مشوارها الغنائى.
وطرحت النجمة السورية أصالة نصرى، كليب أغنيتها الجديدة "والله وتفارقنا" على موقع "يوتيوب"، والتى قدمتها ضمن ألبومها الجديد "لا تستسلم"، والأغنية من كلمات شموخ العقلا، ألحان ياسر بو على، وتوزيع طارق مدكور.
كانت هذه تفاصيل خبر أصالة بعد طرح أغنية"الفرق كبير":قبلت فيها أن أترك آثار جروحى وبواقى دمعى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.