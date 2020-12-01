شكرا لقرائتكم خبر عن ويزو تنضم إلى فيلم "ماما حامل" مع ليلى علوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة دينا محسن ويزو إلى قائمة أبطال فيلم "ماما حامل" للنجمة ليلى علوى، الذى انطلق تصويره خلال الأيام الماضية فى مدينة الشيخ زايد، وتدور أحداث الفيلم حول أسرة من طبقة غنية تتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، حيث يعتمد الفيلم على كوميديا الموقف، بالإضافة إلى تعرض بيومى فؤاد لبعض المشاكل فى عمله الذى يتولى إدارته الفنان سامى مغاورى، وتتوالى الأحداث فى إطار اجتماعى كوميدى.

فيلم "ماما حامل" بطولة ليلى علوى ويشاركها بطولته بيومى فؤاد، ومحمد سلام، وحمدى الميرغنى وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، وحتى اليوم لم يتم تحديد موعد نهائي لعرض العمل.

من ناحية أخرى تشارك الفنانة ويزو فى مسرحية "اللوكاندة" ويبدأ عرضها قريبا على قناة dmc ومنصة WATCH iT، من إنتاج سينرجى وفكرة وإخراج أشرف عبد الباقى، وهى سيت كوم مسرحي من حلقات متصلة منفصلة، تدور أحداثها حول أسرة تتعرض لمواقف كوميدية عديدة فيما بينهم، بسبب "اللوكاندة" التي يتشاركون في ملكيتها، وتختلف طباع كل منهم عن الآخر، والعرض مستمر حاليًا على مسرح الريحاني أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

"اللوكاندة" بطولة أشرف عبد الباقي، دياب، حمدي الميرغني، ويزو، إبرام سمير، نورهان منصور ،أحمد الطماني، علي حمدي، وائل العوني، مريم البحراوي، ياسمين سمير، أميرة حافظ، محمد حسن، محمد بطاوي، أحمد فرج، ميدرونا، أحمد فتحي، محمد ناجي جدو، أحمد أشرف، مصطفى سعيد، مصطفى حمزة، محمد عصام، شريف حسني، من تأليف كريم سامي، وأحمد عبد الوهاب، وديكور محمود سامي، وتصميم وإضاءة مصطفى عز الدين، وكلمات أيمن بهجت قمر، وملابس هالة زهوي، وموسيقى أحمد الموجي، ومخرجين منفذين سامح عبد السلام ومصطفى حسن، ومدير الفرقة رشدي سلامة، وفكرة وإخراج أشرف عبد الباقي، الإشراف العام عمرو كمال ومنتج فني فتحي إسماعيل.