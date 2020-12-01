شكرا لقرائتكم خبر عن وجه القمر دينا فؤاد تعيش حالة من النشاط الفنى وتواصل تصوير "جمال الحريم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعيش وجه القمر دينا فؤاد هذه الأيام حالة من النشاط الفنى، حيث تقرأ حاليا عدد من السيناريوهات المهمة المعروضة عليها، لاختيار الأفضل من بينها لتقديمه خلال شهر رمضان المقبل، حيث اعتاد جمهورها على إطلالتها المختلفة كل عام خصوصا فى شهر رمضان، منذ أن بدأت مشوارها مع مسلسل "الدالى" والذى تزامن عرضه فى شهر رمضان المبارك.

وتصور وجه القمر حاليا مسلسل "جمال الحريم" مع المخرجة منال الصيفى، ومن المقرر عرضه خارج السباق الرمضانى، وتحديدا فى الموسم الشتوى، وتظهر خلال العمل بشخصية جديدة ومختلفة عليها تماما، لم تقدمها من قبل، إذ تتحدى وجه القمر نفسها فى العمل الدرامى الجديد وتتخلى عن جمالها وتظهر قدراتها التمثيلية خصوصا وأن الدور يعتمد على التمثيل والانفعالات ويندرج تحت الأدوار المركبة والصعبة.

ومسلسل «جمال الحريم» يشارك فى بطولته نخبة من الفنانين على رأسهم نور، خالد سليم، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبدالخالق، رنا رئيس، محمد شاهين، من تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي، وإنتاج شركة سينرجى.

كانت دينا فؤاد قد برعت فى تقديم شخصية "نسرين" بمسلسل "الاختيار" والذى عرض فى شهر رمضان الماضى ونالت إشادات واسعة عنها، وكذلك شخصية "عبير" فى مسلسل "الأخ الكبير"، واحتفى بها الجمهور والنقاد.

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