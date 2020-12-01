شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول صورة من كواليس "نسل الأغراب" لـ أحمد السقا وأمير كرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف صناع مسلسل "نسل الأغراب" عن أول صورة من تصوير المسلسل، الذى انطلق صباح اليوم ، وظهر في الصورة أبطال المسلسل النجمان أحمد السقا وأمير كرارة ومخرج المسلسل محمد سامي، وحسام شوقى مدير عام سينرجى .

وانطلق اليوم الثلاثاء تصوير المشاهد الأولى من مسلسل "نسل الأغراب" للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة، المقرر أن يعرض في موسم دراما رمضان المقبل ، حيث سافر فريق العمل لتصوير بعض المشاهد هناك، وذلك بعد انتهاء مخرج العمل محمد سامى من معاينة الديكورات، واختار صناع المسلسل مناطق حية من الصعيد لتصوير هذه المشاهد، والمسلسل تدور أحداثه في الصعيد.

مسلسل "نسل الأغراب" يعد من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، ومى عمر، ودياب، وفردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم وانجى المقدم، ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين ومن إنتاج تامر مرسي .

ويعد مسلسل "نسل الأغراب"، هو التعاون الأول بين كرارة والسقا في الدراما، حيث قدما سويًا أكثر من عمل في السينما، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلي العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والانسانية.