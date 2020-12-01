شكرا لقرائتكم خبر عن مركزة فى الشغل.. بيلى إيليش تجهز 16 أغنية وتشعر بثقة كبيرة كمؤلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية بيلى إيليش لم تأخذ أى فترة راحة خلال هذا العام ، فيعد أن اطلقت إيليش عدد من الأعمال الغنائية الناجحة و آخرها أغنية " therefore i am " كشفت النجمة البالغة من العمر ( 18 عاما ) خلال مقابلتها مع " فانيتى فير" أنها الآن لديها 16أغنية جديدة تعمل على تنفيذهم الآن مع شقيقها المنتج Finneas .





وأشارت بيلى إيليش أنها تشعر بثقة كبيرة فى قدرتها كمؤلفه أغانى و يرجع ذلك الى أنها قادرة على الدفاع عن نفسها و إيصال أفكارها ووجهات نظرها للعام .

بيلي ايليش

يذكر أن بيلى إيليش استطاعت أن تضع بصمة واضحة فى عالم الموسيقى و الغناء و ذلك بفضل موهبتها الساحرة التى جعلتها واحدة من أهم نجوم الغناء فى العالم بالرغم من صغر سنها، وحصدت عدد كبير من الجوائز الهامة خلال عام 2020 والتى نافس عليها أهم وأشهر نجوم الغناء فى العالم ، و من أبرز هذه الجوائز : " Billboard Music Awards " و " Brit Awards " و " Grammy Award " ، و غيرهم .

النجمة بيلي ايليش