شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عدوية يشوق جمهوره بطرح برومو أغنية "مش بالساهل".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوق النجم محمد عدوية جمهوره بطرح برومو أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "مش بالساهل"، من كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاتة وتوزيع وسام عبدالمنعم، ومن المقرر طرحها خلال ساعات على يوتيوب وعدد من الإذاعات، ويراهن عليها عدوية بقوة وتقدمه بشكل مختلف.

من ناحية أخرى أعرب مؤخرًا عدوية عن سعادته فى تصريحات سابقة بردود الفعل التى تلقاها مؤخرًا على أغنية "سبع صنايع" الذى قدمها فى تتر مسلسل "عمر ودياب" بطولة كل من النجم على ربيع ومصطفى خاطر، والذى تم طرحه فى موسم رمضان الماضى، وحقق نجاحا كبيرا وحازت الأغنية على إعجاب الكثير.

وطرح محمد عدوية منذ فترة قبل موسم رمضان أغنية على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "أبطال بلدنا"، والتى جمعته بالمطربة جنات وأبرز الفيديو كليب الخاص بالأغنية كمائن الشرطة التى ترعى الشوارع خلال فترة حظر التجول بجانب إظهار الأطباء، جيش مصر الأبيض وهم يرعون المرضى بفيروس كورونا.

الأغنية كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلماتها: "تسلم الناس اللى صاحية.. شادة حيلها ليل نهار.. واللى بيساعد بقلبه دولا متعدش كتار".