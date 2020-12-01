شكرا لقرائتكم خبر عن دوا ليبا تكشف عن تحقيق حفل "Studio 2054" مشاهدة ضخمة وقياسية..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتبط اسم النجمة العالمية دوا ليبا بتحقيق النجاحات المذهلة على الساحة الفنية سواء بأعمالها الفنية التى تقدمها أو من خلال حفلاتها الغنائية التى تبهر عشاق الموسيقى و الغناء من خلالها .

استطاعت دوا ليبا البالغة من العمر ( 25 عاما) أن تحقق رقما قياسيا جديدا وذلك من خلال حفلها البث المباشر "Studio 2054" الذى أقيم مؤخرا وهو الخبر الذى تصدر الكثير من المواقع الفنية الشهيرة و من أبرزها " ام ان أى " .



دوا ليبا

حطم الحفل الافتراضى " "Studio 2054 لدوا ليبا مؤخرا سجلات البث المباشر عبر الإنترنت و ذلك بعد أن وصل الى أكثر من خمسة ملايين مشاهدة ، بما فى ذلك أكثر من 1.9 مليون تسجيل دخول من الصين ، و 95000 من الهند و 263.264 تذكرة تم بيعها عبر منصات التذاكر العادية.



بوست كتبته دوا ليبا بوست كتبته دوا ليبا

كتبت دوا ليبا على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير " تويتر " : " أنا متحمسة جدا لأخبركم أن " Studio 2054 " حصد أكثر من 5 ملايين مشاهد على مستوى العالم ليلة الجمعة "

وضم حفل " "Studio 2054 عدد كبير من نجوم الموسيقى و الغناء الذين يمتلكون شعبية جارفة حول العالم ، و من أبرزهم السيرألتون جوم و النجمة مايلى سايروس كذلك كيلى مينوج و FKA Twigs وغيرهم .