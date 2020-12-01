شكرا لقرائتكم خبر عن جورج كلونى: أقص شعرى بنفسى منذ عمر 25 عاما بجهاز من الثمانينات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم الأمريكى جورج كلونى سر احتفاظه بتسريحة شعره المفضلة، رغم إغلاق صالونات الحلاقة ضمن الإجراءات الإحترازية التى أتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية مثلها كباقى البلاد لمكافحة فيروس كورونا، مؤكدا أنه يقص شعره بنفسه بواسطة جهاز يعود للثمانينيات يشبه آلة حلاقة شفاطة، قائلا :" أقص شعري بنفسى منذ الخامسة والعشرين من العمر.. وشعري كالقش يسهل قصه ولا مجال للخطأ"، وذلك خلال لقاءه مع CBS Sunday Morning on Sunday.

وأضاف كلوني أنه استثمر منذ زمن بعيد في جهاز "فلووبي" وهي آلة لقص الشعر مرفقة بشفاطة، حقّقت رواجا واسعا في الثمانينيات عبر المبيعات التلفزيونية في الولايات المتحدة، قائلا :"ما زلت أحتفظ بالجهاز ولا يستغرق قص شعري أكثر من دقيقتين".

وأجرى كلونى هذه المقابلة في إطار الحملة الترويجية لفيلمه الجديد "ذي ميدنايت سكاي"، كما غرد طاقم إنتاج الفيلم معلقا على تصريحات كلوني "لا يمكننا لا أن نؤكد ولا أن ننفي استخدام جهاز فلووبي في موقع التصوير".

وكان كشف النجم العالمي جورج كلوني كواليس طلبه الزواج من آمل علم الدين، حيث قال أنه لم يتحدث مع أمل علم الدين أبدا عن الزواج عندما كانا يتواعدا سويا، ولكنه فجأة وجد نفسه يسألها هل تقبلين الزواج بي، وأوضح كلوني أنه ظل منحنيا أمام أمل جاثيا علي ركبته لمدة وصلت إلي 20 دقيقة حتي ترد آمل وتقول أنها موافقة، ووقتها شعر بألم شديد من كثرة الإبقاء علي هذه الوضعية.