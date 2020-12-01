شكرا لقرائتكم خبر عن ابن يونس شلبى يقلد السادات وعادل إمام: كنت هاقدم بوجى بعد وفاة والدى..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمر يونس شلبى ابن الفنان الكوميدى الراحل يونس شلبى أنه يمكنه تقليد أى شخصية إلا أنه لا يستطيع مطلقاً تقليد والده.

وأوضح ابن الفنان الراحل الذى يشبه والده بدرجة كبيرة فى حوار خاص لليوم الساببع ننشر تفاصيله قريباً أنه رغم هذا الشبه ورغم قدرته على تقليد بعض الشخصيات إلا أن هناك شخصيات أخرى لا يستطيع تقليدها ومنها والده والفنانين الكبار اسماعيل ياسين وأحمد زكى وسعيد صالح وحسن مصطفى، مؤكدا أن هؤلاء الفنانين لم يستطع أحد تقليدهم بدقة.

وأشار عمر يونس شلبى إلى أن أحداً لا يستطيع تقليد الزعيم عادل إمام وأن من قلدوه وهو منهم قاموا فقط بتقليد حركات جسده ومشيته.

وقام ابن يونس شلبى بتقليد الرئيس السادات وبعض حركات الزعيم عادل إمام.

وكشف عمر يونس شلبى أنه كان سيكمل دور والده فى مسلسل الأطفال الشهير بوجى وطمطم بعد وفاة الفنان يونس شلبى بحوالى 4 سنوات ، وبالفعل بدأ العمل ولكنه لم يكمل، قائلا :" التمثيل الصوتى أصعب بكثير من التمثيل العادى حتى نوصل إحساس العرائس ومشاعرها وصوتها حين تغضب أو تفرح"

وأشار ابن الفنان الراحل إلى أن صوته يختلف عن صوت والده ، كما أنه لم يشعر بالرغبة فى المضى بطريق الفن ولم يكن يسعى فى هذا الاتجاه.