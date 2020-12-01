شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية محمد عبدالحليم من "دموع فى عيون وقحة" إلى رصيف السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول عدد من المدونين على موقع " فيس بوك" صورة لفتاة مع الفنان محمد عبد الحليم، وادعت أنه يعيش على الرصيف بالقرب من نفق كوبري الملك الصالح بمصر القديمة، وانتشر الخبر بسرعة البرق على صفحات السوشيال ميديا.

تواصل " الخليج 365 " مع تامرنجل الفنان القدير محمد عبد الحليم، ليوضح تفاصيل القصة الكاملة لصورة والده، قائلا:" والدى دائما يجلس بشكل يومى أمام المنزل ليستنشق الهواء تصادفت مرور إحدى المعجبات و التقطت معه صورة".

وأضاف، "تفاجأت الفجر بالصور على السوشيال ميديا وأرسل لى رئيس الشركة التى أعمل بها البوست المنتشر مع علامات استفهام، مطالبا صفحات السوشيال قبل النشر بضرورة تحرى الدقة واتقوا الله في الأخبار اللى بتنزل ووالدي ظاهر في الصورة بكامل أناقته وهدومه نظيفة وليس كما انتشر في البوست".

وأشار تامر نجل الفنان محمد عبد الحليم، أن اكونت الفتاة صاحبة البوست تم غلقه بالفعل، مضيفا أنه تم عرض مسلسل جديد على والده للمشاركة فيه بعد انتشار البوست".

وتميز الفنان محمد عبد الحليم فى أداء اﻷدوار الثانوية فى اﻷعمال الفنية المختلفة، شارك فى العديد من المسلسلات التلفزيونية و المسرحيات و الافلام السينمائية، بدأ حياته الفنية فى أواخر السبعينيات عندما اختاره المخرج عبدالرحمن الخميسى ليشارك بفيلمه "زهرة البنفسج" فى عام 1977، ومن أهم أعماله "دموع فى عيون وقحة" ، "شيخ العرب همام".







