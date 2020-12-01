شكرا لقرائتكم خبر عن إدوارد يحتفل بيوم ميلاد والدته الراحلة: "عايش بدعواتك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان إدوارد، بيوم ميلاد والدته الراحلة، والتى رحلت عن عالمنا قبل عدة سنوات، حيث نشر إدوارد صورتها وهى تحتفل بأحد أعياد ميلادها، وأمامها "تورتة" وعلق عليها، "كل سنة وأنتى طيبة يا أمى كنت بجيلك كل سنة فى اليوم ده بالذات بكون فرحان اوي وانا جايبلك تورتة عيد ميلادك وتنحتفل بيه سوا مع اختي وتفضلي تدعيلي اهو انا عايش بدعواتك لحد دلوقتي وحشتينى يا أمى".

وكان الفنان إدوارد قد انضم لقائمة أبطال مسلسل "نسل الأغراب" للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة، المقرر انطلاق تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة في الديكورات الخاصة بالعمل، ومن المقرر عرض المسلسل فى شهر رمضان المقبل، وتدور أحداثه فى إطار درامى صعيدى اجتماعى، ومسلسل نسل الأغراب، بطولة أمير كرارة، أحمد السقا، مى عمر، دياب، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، وآخرون، من إنتاج شركة سينرجى، تأليف وإخراج محمد سامى.

ادوارد على انستجرام

من ناحية أخرى يشارك إدوارد في مسلسل "لؤلؤ" المقرر عرضه قريباً، تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى 40 حلقة، ومقرر عرضه فى بداية الموسم الشتوى، وبطولة مى عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، ادوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين .