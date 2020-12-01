شكرا لقرائتكم خبر عن السعادة سر تعافى ماشين جان كيلى من إدمان المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر النجم العالمى ماشين جان كيلى أن يتحدث عن خطوات خضوعه للعلاج للتغلب على إدمان تعاطى المخدرات، و ذلك خلال حديثه مع مجلة " Interview " حيث أوضح مغنى الراب كيف "يتخذ خطوات" للاعتناء بنفسه.

قال ماشين جان كيلى البالغ من العمر ( 30 عاما ) و الذي بدء أول جلسات العلاج : "حاليا ، الدواء الذى أختاره هو السعادة والالتزام بالفن.. وأعتقد أن الأدوات التي أعطيت لي للبدء تبدو مفيدة" ، كما تحدث عن آماله فى أن يكون خضوعه للعلاج له تأثير إيجابى على أسرته ، فقال : " الالتزام بالتغيير مُلهم، وأعتقد أنه سيتردد صداه فى الكون و على عائلتى " .



ماشين جان كيلي ماشين جان كيلي

وبسؤال ماشين جان كيلى عن الشخص الذى ألهمه ليأخذ خطوات حقيقية نحو التغيير، قال النجم الشهير إن عازف الدرامز الشهير " ترافيس باركر" هو من لعب دور رئيسى فى التغيير ، و ذلك بعد أن التقيا خلال تصوير فيلم " Midnight in the Switchgrass " .

ترافيس باركر