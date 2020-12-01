محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت المطربة السورية أصالة نصري مقطع من أغنيتها الجديدة "الفرق كبير"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وعلقت أصالة على الفيديو : "صباح النّجاح والمحبّة والقرابة الّتي ألّفت بين أرواح المحبّين .. صباح ينتشل الوقت من قاع السّكوت لأحرف ترتّبت لتعبّر عنّ مكنونها وترافقها آلات معها غنّت وترجمت باقي القصّة دون كلام .. قبلتُ فيها أنّ أتّرك آثار جروحي وبواقي دمعي بصوت هذه المرّة، امّ يرضى أنّ يصدّ هذه المشاعر خلفه وكعادتها منّ وراءه تختبئ".
أضافت: "نتشارك معاً جميع تفاصيل الحياة بمرّها وحلوها .. شكراً أحبّتي على دفئ مشاعركم وكلّ امتناني للطيّب الغالي أبو ناصر على اختياري لأغنية أعجبتني جدّاً كما أعجبتكم ، والشّكر موصول للأستاذ نوّاف عبد الله على لحن صاغه بسلاسة صعبه .. ولصديقي العزيز خالد عزّ محبّتي وامتناني لإتقانه دائماً توزيع الحروف الموسيقيّه بالشّكل المثالي".
أغنية "الفرق كبير" من ألحان نواف عبد الله، وتوزيع خالد عز.
وكانت شركة "روتانا"، قد أعلنت منذ أيام، عن حفل أون لاين للفنانة السورية أصالة عبر منصة شاهد VIP يوم 4 ديسمبر المقبل، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً.
ونشرت روتانا، بوستر ترويجي للحفل عبر حسابها الرسمي على تويتر، وعلقت: "مكملين معاكم الطرب وأجمل اللحظات، رجعنالكم بحفل مميز مع أصالة الغناء العربي في حفل لايف أونلاين من تنظيم روتانا، عبر تطبيق شاهد VIP في 4 ديسمبر 10:00 بتوقيت السعودية"
كانت هذه تفاصيل خبر أصالة بعد طرح "الفرق كبير": "قبلت فيها أن أترك آثار جروحي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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