ممدوح الليثي.. نجله إعلامي كبير وهذه أبرز أعماله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل محبو الكاتب والمنتج الكبير ممدوح الليثي بعيد ميلاده اليوم، فهو من مواليد 1 ديسمبر عام 1937.

في هذا التقرير نستعرض لكم أبرز المعلومات عن ممدوح الليثي:

يعد ممدوح الليثي أبرز النجوم في مجال كتابة السيناريو وله العديد من الأعمال

- حصل ممدوح الليثي على بكالوريوس الشرطة، ثم بعدها ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس عام 1960.

- كما حصل الليثي على دبلوم معهد السيناريو عام 1964.

- عمل في بداية حياته في الصحافة وكتب العديد من القصص على صفحات أشهر المجلات.

- نجله الإعلامي الكبير عمرو الليثي.

- عمل ممدوح الليثي ضابط شرطة بين القاهرة والفيوم حتى عام 1967، لكنه ترك الشرطة واتجه إلى مجال الكتابة الذي طالما عشقه وتنقل فيه بين عدة مناصب مثل رئيس قسم السيناريو عام 1967، مراقب النصوص والسيناريو والإعداد عام 1973.

- عمل "الليثي"مراقب على الأفلام الدرامية، عام 1979، مدير عام أفلام التليفزيون عام 1982، رئيس أفلام التليفزيون عام 1985، رئيس قطاع الإنتاج باتحاد الإذاعة والتلفزيون عام 1985.

- - أبرز أعماله ميرامار، ثرثرة فوق النيل، السكرية، الكرنك، المذنبون، الحب تحت المطر، أميرة حبى أنا، لاشيء يهم، امرأة سيئة السمعة، أنا لا أكذب ولكنى أتجمل، استقالة عالمة ذرة.

- ممدوح الليثي كان له تجربة مسرحية من خلال مسرحية "إمبراطورية ميم" عام 1968.

- حاز على العديد من الجوائز أهمها جائزة الدولة التقديرية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام 1992، جائزة من وزارة الثقافة عن أفلام ":السكرية" و"أميرة حبي أنا "و"المذنبون".

- كما أنتج ممدوح الليثي الكثير من الأفلام أبرزها "واحد صفر"، "ناصر 56"، "أسوار الحب"، "الطريق إلى إيلات"، "آدم بدون غطاء"، "العاشقان".

تحدث المنتج ممدوح الليثي عن فترة قطاع الإنتاج وإتحاد الإذاعة والتليفزيون .

قال "الليثي" خلال لقائه في برنامج "ماسبيرو" مع الإعلامية سوزان حسن: "قطاع الإنتاج والإذاعة والتليفزيون قدم "أوبريت بيت العرب" بمناسبة مرور 50 عامًا على إنشاء الجامعة العربية، كان توقيت ناجح جدا، عرضنا في رمضان مجموعة مسلسلات مميزة منها :"الزيني بركات"، "الفرسان"، "المال والبانون"، "ليالي الحلمية".

أضاف ممدوح الليثي: "بعدها قدمنا أوبريت "الجندي المجهول"، وفيلمين كبار جدا "الطريق إلى إيلات"، "ناصر 56"، الإنتاج مستمر في سبيل إسعاد المتفرج في مصر والعالم العربي".

تابع الليثي :"مازال الإعلام المصري بأموالنا المحدودة، متفوقين، خارج نطاق المنافسة في أعمالنا الفنية.

- ممدوح الليثي رحل عن عمر يناهز ٧٧ عاماً في 1 يناير عام 2014.