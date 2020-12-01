فيديو.. أحلام تحتفل باليوم الوطني الإماراتي

احتفلت الفنانة أحلام، باليوم الوطني الإماراتي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

نشرت أحلام مقطع غنائي وطني، وعلقت عليه قائلة:"علومك غانمه دايم .. وعزك عـزي يـا بـلادي ومجدك منهو يْطوله ومن مـثـله ومـن قدّه؟نفاخر باسمك ورسمك وتاريخك والامجادي وكلنا في الرخا شعبك وجندك ساعة الـشـده".

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يذكر ان أحلام قد أحييت في سبتمبر الماضي، حفلاً غنائياً ضمن فعاليات اليوم الوطني السعودي، وذلك بتقنية "أون لاين"، بعد إلغاء الحضور الجماهيري للحفل تطبيقاً للإجراءات الوقائية ضد كورونا.

حقق الحفل نسبة متابعة عالية فور اذاعته عبر إحدى التطبيقات الترفيهية

الشهيرة، وقدمت فيه أحلام مجموعة من أغانيها المفضلة لدى مستمعيها، وكان أول ظهور غنائي لها في ظل فترة كورونا.

يذكر ان آخر الإصدارات الغنائية لـ أحلام، كانت من خلال أغنية "رجل السلام"، وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي، واقتربت من الـ 100 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات : مولاف الحان : فايز السعيد توزيع : زيد عادل.

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