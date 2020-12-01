فيديو.. أحمد جمال يروّج لأغنيته الجديدة "النهاية"

أعلن الفنان أحمد جمال، عن كليب أغنيته الجديدة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

نشر جمال مقطع من الكليب، وعلق عليه قائلاً:"النهاية قريباً"، وعبر متابعيه عن سعادتهم بعمله الغنائي الجديد وذلك عبر تعليقاتهم على الفيديو.

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يذكر ان جمال قد طرح مؤخراً أغنية "محتاج سنة"، التي

تم طرحها خلال سبتمبر الماضي، عبر "يوتيوب"، وسجلت أكثر من 760 ألف مشاهدة، من كلمات:محمد عاطف، ألحان:أحمد جمال، توزيع:توما، وتقول كلماتها"محتاج سنه علشان اوصفها حاسس من بدرى انى عارفها برتاح وافرح لما بشوفها واتجنن لو هى بعيد قدام برائتها ورقتها سلمت وعلى طول حبتهاده انا عينى بتعشق طلتها لما تهل بيجى العيد".

إضافة إلى أغنية "من غير مجاملة"، خلال أغسطس الماضي، وسجلت أكثر من مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:أحمد جمال، توزيع:محمد شفيق، وتقول كلماتها"من غير مجامله دى شبه كامله وبجد عامله زى الخيال نسيتنى اسمى وبشكل رسمى سلمت قلبى من غير فصال ضحكتها تخبل وبجد تهبل من نظره منها يالا السلام اصل المحبه ملهاش اطبا".

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