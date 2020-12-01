بيومي فؤاد وشيرين وشريف الدسوقي يبدأون تصوير "الشنطة"

يبدأ منتصف شهر ديسمبر الجاري تصوير أحداث فيلم "الشنطة"، والذي من المقرر عرضه خلال إجازة نصف العام.

فيلم "الشنطة" من نوعية افلام الأكشن الكوميدي والتصوير سيكون بين القاهرة ودبي، من تأليف تامر عبدالمنعم، بطولة بيومي فؤاد، شيرين، دانا حلبي، شريف الدسوقي، محمد عبد العظيم، الطفلة بيزي، ظهور خاص للنجم محمد لطفي ومن إخراج أحمد البدري.

من جانبه أعرب الفنان تامر عبدالمنعم مؤلف فيلم "الشنطة" عن

سعادته بمشاركة مجموعة العمل والمخرج أحمد البدري، حيث قال: "الشنطة" سيكون مفاجأة للجمهور لأنه ينتمي لنوعية الأفلام الأكشن الكوميدي وهذه النوعية من الأفلام تعجب الجمهور.

وأضاف "عبدالمنعم" بدأنا التحضير للفيلم منذ فترة وجيزة وسنبدأ التصوير منتصف الشهر الجاري علي أن يعرض خلال إجازة نصف العام وسيتم التصوير بين القاهرة ودبي.

من ناحية أخرى يشارك النجم بيومى فؤاد في فيلم "العميل صفر" للنجم أكرم حسنى والذى يواصل تصويره حالياً في العديد من الأماكن بالقاهرة، ويجسد دور والد بطل العمل خلال أحداث الفيلم ولديه محل عطارة ويواجه العديد من المواقف بشكل كوميدى مع ابنه ونيللى كريم التي تشارك في بطولة الفيلم.

كما يشارك الفنانة ليلى علوى في فيلمها الجديد "ماما حامل"، والذى انطلق تصويره الأسابيع الماضية في مدينة الشيخ زايد، ويشارك في بطولته كل محمد سلام وحمدى الميرغنى، تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كامل.