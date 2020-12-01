بعد أنباء انفصالها عن عمرو دياب.. وفاء عامر تدعم دينا الشربيني

نشرت الفنانة وفاء عامر، صورة للفنانة دينا الشربيني، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت وفاء على الصورة بكلمات إيجابية لـ دينا، قائلة:"انت موهوبه و ممثلة شاطرة ربنا معاكي، و مخلصة ربنا معاكي يا جدعة، لقيتني عايزة أكتب كده".

وجاء تعليق وفاء عامر، بعد أنباء انفصال دينا الشربيني عن الهضبة عمرو دياب، ولاحظ متابعيهما اختفاء دينا من الحفلات الأخيرة

لـ دياب، مما أكد لديهم الشكوك حول انفصالهما.

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يذكر نا وفاء تستعد لعرض فيلمها الجديد "خان تيولا"، في صالات العرض السينمائي في الأيام القليلة الادمة، ويشاركها البطولة" نضال الشافعي، محمود البزاوي، أحمد كمال، علي الشجيري، محمد عبدالواحد، راندا البحيري، عبير منير، زهرة الحروفي،

ومجموعة من الوجوه الشابة، تأليف وإخراج وسام المدني".

تأتي قصة الفيلم في حقبة الأربعينات خلال الحرب العالمية الثانية داخل أحد الفنادق بمدينة العالمين، الذي يملكه الفنان محمود البزاوي، الذي يعيش مع أسرته المكونة من زوجته التي تجسد دورها الفنانة وفاء عامر، ونجله الذي يقوم بدوره الفنان علي الشجيري ونجلته، التي تجسدها الفنانة الشابة زهرة الحاروفي، ويصل إليهم في إحدى الليالي نزيل، جديد الذي يجسد دوره الفنان نضال الشافعي، ليتفاجأ بالكثير من الأشياء داخل هذا الفندق تقلب أحداث الفيلم رأسًا على عقب.