محمد رمضان بعد تصدره التريند إثر سقوطه: "ناس كتير هتقع الفترة الجاية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشر الفنان المصري محمد رمضان 4 صور، عبر حسابه على "فيس بوك"، ترصد لحظة سقوطة على خشبة المسرح أثناء تكريمة في مهرجان "ضيافة".

وأرفق "رمضان" الصور بتعليق قال خلاله: "الحمد لله تريند واحد واتنين على يوتيوب،مصر من غير إصابات،مكونتش أقصد، علشان اللى هيحاولوا يوقعوا نفسهم علشان التريند هيكتروا الفترة الجاية".



كان الفنان المصري محمد رمضان تعرض لموقف محرج أثناء حضوره فعاليات الدورة الـ4 لمهرجان ضيافة، المقام في دبي.





ودخل محمد رمضان ممشى الحفل مرتديا حلة سهرة سوداء مطعمة باللون الذهبي، وأثناء توجهه لمنصة التكريم، انزلقت قدمه وسقط على المسرح وسط صرخات الحضور.

ووقف رمضان سريعا واستكمل السير نحو المنصة ولكن كان يسير ببطء شديد وحذر حتى لا يسقط مرة أخرى.

ويعد ذلك أول ظهور للفنان محمد رمضان عقب أزمته الأخيرة بعد انتشار صورة له مع مغني إسرائيلي، ما عرضه لانتقادات شديدة من قبل الجمهور، انتهت بقرار نقابة المهن التمثيلية في مصر بمنعه مؤقتا من التمثيل لحين التحقيق معه وسماع أقواله.