وفاة عبدالغفور البرعي الحقيقي بطل مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي، الثلاثاء، نادي السباعي، أحد أكبر تجار الحديد والخردة بمنطقة الحدادين بمدينة طنطا بمصر، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة.

والحاج نادي السباعي هو البطل الحقيقي لشخصية "عبدالغفور البرعي" التي جسدها الفنان الراحل نور الشريف في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي".



والتقى الفنان الراحل نور الشريف بالحاج نادي السباعي بمسقط رأسه بطنطا، لجمع تفاصيل عن حياته ومسيرته المهنية الناجحة.

مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" من تأليف إحسان عبدالقدوس، وسيناريو وحوار مصطفى محرم، ومن إخراج أحمد توفيق، وعرض لأول مرة خلال شهر رمضان 1996.

وتدور أحداثه حول مواطن مصري بسيط اسمه عبدالغفور البرعي ورحلة صعوده من القاع إلى القمة، وجسد الراحل نور الشريف القصة بصدق شديد، وحقق العمل نجاحا كبيرا وقت عرضه.





وشارك في بطولة المسلسل نخبة كبيرة من نجوم التمثيل مثل عبلة كامل، مخلص البحيري، عبدالرحمن أبوزهرة، مصطفى متولي، ومحمد رياض.

يذكر أن الحاج نادي السباعي، الذي تناول مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" تفاصيل حياته، نال شهرة واسعة بعد عرض المسلسل، وظهر في العديد من البرامج التلفزيونية كي يروي قصة لقائه بالراحل نور الشريف وكيف تحول مشواره لمسلسل درامي مكون من 30 حلقة.