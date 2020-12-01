تراند اليوم : الكاف يوجه طلبًا إلى اتحاد الكرة بشأن السوبر الإفريقي

كشف مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طلب الاتحاد الإفريقي كاف بشأن مباراة السوبر الإفريقي الذي سيقام بين الأهلي ونهضة بركان.

الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا سيواجه نظيره نهضة بركان المغربي، بطل الكونفدرالية في بطولة السوبر الإفريقي.

وكان الأهلي قد حصد لقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على الزمالك بهدفين مقابل هدف، فيما توج نهضة بركان بلقب الكونفدرالية على حساب بيراميدز بهدف نظيف.

وقال المصدر لـ بطولات إن كاف طالب اتحاد الكرة بإخطاره بالملعب المستضيف لمباراة كأس السوبر الإفريقي بعد إغلاق استاد القاهرة.

وتابع: “تحديد الملعب في يد الجهات الأمنية، وفور اخطارنا بالملعب المناسب لتأمين هذه المباراة سيتم إخطار الكاف”.

جدير بالذكر أن مباراة السوبر الإفريقي كانت ستقام على استاد القاهرة الدولي ولكن الملعب سيغلق لمدة شهر من أجل زراعة النجيلة الشتوية.



