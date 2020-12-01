وفاء عامر توجه "رسالة دعم" إلى دينا الشربيني.. ما السبب؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجهت الفنانة المصرية وفاء عامر رسالة مؤثرة لصديقتها الفنانة دينا الشربيني عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك".

ونشرت وفاء عامر صورة للنجمة دينا الشربيني وأرفقتها بتعليق: "أنت موهوبة وممثلة شاطرة ربنا معاكي يا مخلصة ربنا معاكي يا جدعة- لقيتني عايزة أقول كدة".

وعلقت الفنانة عبير منير على ما كتبته وفاء عامر قائلة: "هي فعلا كده ربنا يكرمها ويكرمك يا أجدع إنسانة".



كانت الأيام الماضية شهدت وقوع خلاف حاد بين دينا الشربيني وعمرو دياب، وأكدت تقارير صحفية مصرية أن "الثنائي" انفصلا على أثر الخلاف الأخير بشكل تام عن بعضهما، بل طلب عمرو دياب من دينا الشربيني وقتها أن تغادر شقته في أحد الفنادق بالعاصمة المصرية القاهرة.

وكشفت المصادر أن الانفصال تم بعدما طلبت دينا الشربيني من عمرو دياب أكثر من مرة أن تكون العلاقة بينهما زواجا رسميا، وبحفل زفاف يحضره الجميع.

وأوضحت المصادر أن دينا الشربيني ترى أنها ضحت كثيرا باستمرارها في علاقة بهذا الشكل، بينما كان يرى عمرو دياب أنه أضاف لدينا الشربيني كثيرا، بداية من مساعدتها للظهور في أعمال درامية بأهم موسم في العام، وهو الموسم الرمضاني، ووضع اسمها في الصفوف الأولى.



