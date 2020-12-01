شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر توجه رسالة دعم لـ"دينا الشربينى".. اعرف قالتلها إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة وفاء عامر رسالة للفنانة دينا الشربيني، دون تحديد سبب توجيهها هذه الرسالة بهذا الوقت تحديدا، ونشرت وفاء صورة لدينا الشربيني، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، قائلة :"انتى موهوبة و ممثلة شاطرة ربنا معاكي ..مخلصة ربنا معاكي يا جدعة - لقيتني عايزة أكتب كده".



وفاء عامر

من ناحية أخري، وقع المخرج خالد مرعى على عقود اخراج مسلسل "قصر النيل" الذى تقدم بطولته النجمة دينا الشربينى، في ثالث بطولة تليفزيونية لها، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، والذى يكتبه المؤلف محمد سليمان عبد المالك، وأوشك المؤلف محمد سليمان عبد المالك على الانتهاء من كتابة الحلقات الأولى، حيث تجرى الشركة المنتجة حالياً إبرام التعاقدات بعد الاستقرار على قائمة الممثلين الذين وضعهم المخرج خالد مرعى .

وتصور حاليًا دنيا الشربينى أخر مشاهدها في فيلم "ثانية واحدة" مع سوسن بدر، ومحمود حميدة، واحمد الفيشاوى، ونجوم أخرين، إخراج أكرم فريد، وعلى جانب آخر يجتمع النجمان محمد سعد ودينا الشربينى في إعلان واحد لإحدى الشركات الكبرى، حيث صورا الثنائى مشاهد الإعلان الأيام الماضية فى مدينة 6 أكتوبر، ولأول مرة يجتمع محمد سعد مع دينا الشربينى في عمل واحد.

يشار إلى أن دينا الشربينى قدمت آخر أعمالها "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان.