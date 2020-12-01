الأحد.. حفل غنائي لـ أم كلثوم في معهد الموسيقى العربية

يستقبل مسرح معهد الموسيقى العربية ليلة ساهرة لأغنيات كوكب الشرق أم كلثوم، وذلك في إطار عودة الانشطة الاحتفالية على عدد من مسارح مصر.

يقام الحفل يوم الأحد الموافق 6 ديسمبر، على مسرح معهد الموسيقى العربية، وذلك في تمام الساعة الـ 8 مساءً، وتبقى عدد محدود من تذاكر الحفل .

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وشارك مسرح الموسيقى العربية في عدد من الليالي الغنائية الساهرة لمطربي الزمن الجميل أبرزهم" العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب"، بالإضافة إلى الأعمال اللحنية لكبار الملحنين، منهم الملحن الكبير بليغ حمدي".

وأعاد المعهد، جزءًا كبيرًا من أنشطته الغنائية، بعد قرار رفع الحظر، بالإضافة إلى مسارح دار الأوبرا المصرية، مع أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض، حيث إنه غير مسموح بالدخول دون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءت قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، و غير مسموح بتحريك المقاعد، بالإضافة إلى منع التصوير داخل قاعة الحفل.