تهنئة رومانسية من روجينا لـ أشرف زكي

حرصت الفنانة روجينا، على تهنئة زوجها الفنان أشرف زكي، بعد قرار تكريمه من إدارة المركز الثقافي الروسي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

نشرت روجينا صورة رومانسية مع أشرف، وهنأته قائلة:" الف مبروك على التكريم النهاردة تستحق مليون تكريم على رحلة طويلة من العطاء ربنا يرزقك السعادة والصحة احلى حاجه كلمة شكرا على كل اللى قدمته،

شكرا صاحب الفضل".

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ومن المقرر أن يتم تكريم أشرف، الليلة، في المركز الثقافي الروسي بالدقي بمسرح تشايكوفسكى بمقر المركز ، في تمام الساعة الـ 6 مساءً، بحضور قيادات وزارة الثقافة ونخبة من الفنانين والشخصيات العامة.

وتتضمن الاحتفالية عرض لفيلم تسجيلى قصير عن

الدكتور أشرف زكى من فكرة وإعداد مى سكرية واخراج رومانى خيرى، كما سيقوم «أليكسى تيفانيان» مستشار السفارة الروسية ومدير المراكز الثقافية الروسية في مصر بإهداء «زكى» درع المركز الثقافى الروسى.

يذكر ان روجينا قد شاركت حديثاً في مسلسل "أسود فاتح"، بمشاركة مجموعة من نجوم الدراما، أبرزهم"هيفاء وهبي، أحمد فهمي، عمر السعيد، معتصم النهار، رانيا منصور، صبري فواز، فراس السعيد"، ومن تأليف:أمين جمال، إخراج:كريم العدل، والذي تم عرضه خلال أكتوبر الماضي عبر إحدى المنصات الترفيهية الشهيرة.