الليلة.. العرض الخاص لفيلم "خان تيولا"

يستعد أبطال فيلم "خان تيولا" للعرض الخاص به، وذلك في إحدى دور العرض السينمائي في مدينة 6 أكتوبر، وسط حضور فريق عمل الفيلم.

فيلم "خان تيولا" تأليف وإخراج وسام المدني، بطولة نضال الشافعي، وفاء عامر، محمود البزاوي، أحمد كمال، علي الشجيري، محمد عبدالواحد، راندا البحيري، عبير منير، زهرة الحروفي، ومجموعة من الوجوه الشابة.

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تأتي قصة الفيلم في حقبة الأربعينات خلال الحرب العالمية

الثانية داخل أحد الفنادق بمدينة العالمين، الذي يملكه الفنان محمود البزاوي، الذي يعيش مع أسرته المكونة من زوجته التي تجسد دورها الفنانة وفاء عامر، ونجله الذي يقوم بدوره الفنان علي الشجيري ونجلته، التي تجسدها الفنانة الشابة زهرة الحاروفي، ويصل إليهم في إحدى الليالي نزيل، جديد الذي يجسد دوره الفنان نضال الشافعي، ليتفاجأ بالكثير من الأشياء داخل هذا الفندق تقلب أحداث الفيلم رأسًا على عقب.

ويعد الفيلم هو العمل السينمائي الثاني لـنضال خلال عام 2020، حيث قدم سابقًا بمشاركة الفنان أحمد زاهر، فيلم "زنزانة 7"، الذي تم طرحه خلال سبتمبر الماضي، وحقق إيرادات مالية ضخمة وصلت لأكثر من 7 ملايين جنيه، بالرغم من تقليص عدد الحضور، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

إضافة إلى مشاركته في مسلسله الجديد "هجمة مرتدة" خلال السباق الرمضاني المقبل، ويضم مجموعة كبيرة من نجوم الصف الأول، فضلًا عن تناوله لقصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد علاء الديب.