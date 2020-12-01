القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحتفل فريق الفيلم المصري "خان تيولا" بالعرض الخاص في إحدى دور العرض بمحافظة الجيزة، وسط البلاد.
وفي محاولة للترويج للفيلم نشرت الفنانة المصرية وفاء عامر عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك" صورة الملصق الدعائي وأرفقتها بتعليق: "بوستر فيلم خان تيولا في جميع سينمات مصر، بدأ العد التنازلي للعرض الأربعاء 12 ديسمبر".
وحول الفيلم قالت وفاء عامر لـ"العين الأخبارية": "فكرته جديدة، وتدور حول العالم الافتراضي، وبذل كل نجوم العمل جهدا كبيرا في التصوير، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور والنقاد".
ويضم الفيلم نخبة من النجوم مثل نضال الشافعي ومحمود البزاوي وأحمد كمال ومحمد عبدالواحد وعلي الشجيري وراندا البحيري، ومن تأليف وإخراج وسام المدني.
وتدور أحداثه في حقبة الأربعينيات خلال الحرب العالمية الثانية داخل أحد الفنادق بمدينة العلمين، الذي يملكه الفنان محمود البزاوي والذي يعيش مع أسرته المكونة من زوجته والتي تجسد دورها الفنانة وفاء عامر ونجله الذي يقوم بدوره الفنان علي الشجيري.
ويصل إليهم في إحدى الليالي نزيل جديد والذي يجسد دوره الفنان نضال الشافعي، ليتفاجأ بالكثير من الأشياء داخل هذا الفندق تقلب أحداث العمل.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاء عامر تروج لـ"خان تيولا": بدأ العد التنازلي للعرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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