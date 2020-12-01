شكرا لقرائتكم ماجد المصري: انتظروني في مسلسل "أَحْمُس" للموسم الرمضاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ينشغل الممثل ماجد المصري بمسلسل "أَحْمُس" عن رواية "كفاح طيبة" للروائي المصري نجيب محفوظ، وهو من إنتاج شركة "سنرجي"، وسيُبث ضمن الموسم الرمضاني المقبل. عن تفاصيل هذا العمل وأخبار أخرى تحدث في هذا اللقاء لـ "العربية.نت".

يشارك المصري في بطولة هذا المسلسل الممثلون عمرو يوسف وأمينة خليل وصبا مبارك، والإخراج لحسين منباوي، والمؤلفان هما: خالد ومحمد وشيرين دياب. ويلقي هذا العمل الضوء على احتلال الهكسوس لمصر أيام الفراعنة.

وقال ماجد المصري إنه يجسد دور قائد الهكسوس في شخصية "كِنزر"، ويكون في مواجهته الممثل عمرو يوسف.

وأوضح أنه سعيد بدوره هذا، وبهذه القصة، خاصة أن الإنتاج ضخم جداً على مستوى الوطن العربي.

وكان قد صوّر مسلسل "الوجه الآخر" في مصر بعد الموجة الأولى من انتشار فيروس كورونا، وشاركته في المسلسل الممثلة نسرين طافش.

واعتبر أنه شكّل ثنائية مميزة خلال مسيرته مع الممثلة ليلى علوي من خلال عدة أعمال درامية مثل مسلسل "التوأم" وفيلمي "التفاحة "و"ست الستات"، وتمنى أن يكون هناك المزيد من الثنائيات معها في المستقبل.

وأبدى سعادته بالتكريمات والجوائز التي حصل عليها، خصوصاً تلك التي تأتي نتيجة تصويت الجمهور بعيدا عن أي مجاملة.

وأكد أن الجمهور هو الأساس للنجاح والتقييم والنجومية، وبدونه ليس هناك وجود للفنان أو الممثل.

وأشار إلى أن أولاده يحبون الفن، كما أن لديهم ميولاً فنية، لكنه يطلب منهم دائماً التركيز حالياً على دراستهم.