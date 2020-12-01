20 صورة من حفل زفاف نجم مسرح مصر محمد توب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: احتفل نجم مسرح مصر محمد توب بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني، أمس. وحضر الزفاف نجوم مسرح مصر وفي مقدمتهم أشرف عبد الباقي ومصطفى خاطر ومصطفى بسيط وعدد من الأصدقاء. ومن ناحية أخرى يشارك محمد توب في مسرحية "صباحية مباركة" من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبو ليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحى نصر الدين

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