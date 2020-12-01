تراند اليوم : بالفيديو.. أحمد الفيشاوي لـ محمد رمضان: إنت أي كلام

وجّه الفنان المصري أحمد الفيشاوي نصيحة إلى محمد رمضان، مؤكدا أنه من حقه كمطرب راب قديم أن يقيّم أداء رمضان وأغانيه.

ونفى أحمد الفيشاوي، في تصريحات مع برنامج ET بالعربي، “وجود أي خلاف شخصي بينه وبين زميله محمد رمضان”، مشيرا إلى أن رمضان “مطرب أي كلام”، وقرر أن ينصحه عبر أغنية “نمبر 2” المقرر عرضها قريبا.

وأضاف الفيشاوي: “ما فيش خلاف بينا وهو شخص محترم وناجح بس شايف أنه رابر أي كلام وبقوله ده في أغنيتي”، متابعا أن “محمد رمضان استفزه كمغني راب، وكان هذا السبب الذي دفعه لاتخاذ خطوة الرد عليه كمواطن مصري ومغني راب قديم، وهذا من خلال أغنية جديدة يطرحها بعنوان نمبر”2”.

ونفى الفيشاوي “ما تردد عن تأجيل طرح أغنيته “نمبر 2” من أجل تغيير بعض كلماتها”، مؤكدا أن “الأغنية تم تكلفتها إنتاجيا، لذلك يرغب في أخذ الوقت المناسب قبل طرحها للجمهور”.

أما عن خلافاتهما الشخصية، فأكد أنه “لا توجد خلافات شخصية معه، ولكن اتجاهه لطرح تلك الأغنية التي يرد عليه فيها بسبب استفزاز الأخير له غنائيا”.