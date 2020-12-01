تراند اليوم : من داخل زنزانتها.. تعرف على النبأ الصادم الذي أبكى سما المصري!

تقضي سما المصري حاليا عقوبة الحبس داخل سجن النساء، بعد صدور حكمين نهائيين بحبسها وتغريمها، الأول في سب الإعلامية ريهام سعيد والثاني في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وحكما بالحبس والغرامة لم يتم نظر استئنافه، ولكن على الرغم من هذه القضايا الثلاث، إلا أن هناك العديد من البلاغات التي تم تقديمها ضدها.

وتباشر نيابة أكتوبر الكلية التحقيق مع سما المصري في بلاغ جديد من الإعلامية ريهام سعيد بتهمة السب والقذف، و16 بلاغا آخر مقدمة من المستشار مرتضى منصور.

كانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، قررت قبول استئناف سما المصري على حكم حبسها سنتين وغرامة 100 ألف جينه، في اتهامها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، والحكم بحبسها 6 أشهر وإلغاء الغرامة الموقعة.

وكانت المستشارة مروة هشام بركات، أصدرت حكما بمعاقبة سما المصري في قضية سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه.

وقضت محكمة جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية، بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا بحبس سما المصري سنة وتغريمها 100 جنيه، والمراقبة سنة، في القضية 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية في الاعتداء على قيم المجتمع المصري.

وفي رسالة صوتية لـ«سما المصري» من داخل محبسها، قالت: «أنا مش عارفة ليه كل القضايا دي بتتعمل ضدي في الوقت ده، 3 قضايا في وقت واحد سب وقذف وتحريض في الاقتصادية، وعندي قضية جديدة بكرة في نيابة أكتوبر، عايزة أعرف ليه كل القضايا والأحكام دي ضدي بس».

وأضافت باكية في رسالتها: «أنا غلطت مرة واتعاقبت وخدت سنتين، وسنة في قضة السب والقذف، مع إني والله ما نشرتش الفيديو أنا بعته على الواتس لصاحبتي، مبعتوش لريهام سعيد، أتحاسب ليه على الواتس، وقضية التحريض التانية اللي اتعاقبت عليها مرة اتعاقب عليها ليه تاني، وقضية بكرة في أكتوبر، ليه الواحد يعيش اللي باقي من عمره في السجن».

