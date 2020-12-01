والدة حلا الترك تنفذ وعيدها وتكشف سر مواجهتهما في المحكمة

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت منى السابر، والدة الفنانة الشابة حلا الترك، أن الاخيرة قامت برفع دعوى قضائية ضدها. وجاء هذا خلال مقابلة أجريت معها ضمن حلقة من برنامج ET بالعربي. ولم تذكر المزيد من التفاصيل في هذا الشأن إلا أنها اعتبرت أن حلا لم تقم بهذا من تلقاء نفسها وقالت: “مش بإيدها ولأنه اللي حواليها والجو بشكل عام وما في بنت بترضى إن هي ترفع قضية على أمها” واضافت: “أنا بتمنى من الجمهور ما يحكم على حلا لأنه ما حدا يعرف كيف الظروف اللي حلا عايشتها”.

وتحدثت عن لقائهما في المحكمة باكية وعلقت: “ما بعرف كيف بدي أوصف هالشعور البشع يعني شفتها وهي كان بدها تسلم علي بس ما خلوها” معربة عن تمنيها انتهاء هذه القضية عاجلاً. وتابعت: “رسالتي إنه ولادي يعيشوا في بيئة صحية ما حدا يضغط عليهم ما حد يخليهم يتكلمون كلام هو أصلاً ما حلو بحقهم”.

وأبدت عدم رضاها تجاه المقابلة التي أجراها مع الفنانة الشابة الإعلامي مصطفى الآغا. وفي هذا لاسياق قالت: “ما حبيت اللقاء أو طريقة الأسئلة وحلا بعدها صغيرة وأنا مستاءة وزعلانة ان تنحط في هيك طريقة اسئلة”.

ووجهت إليها رسالة جاء فيها: “يا حلا أنا أم وما بتعرفي قيمة هذه الكلمة الا لما تصيري أم وانت بالنهاية بتضلك بنتي وبدي شوفك أحسن العالم بس بليز احسي بإمك قديه عم تعاني لأني أنا لا أحب ان تنحطي في هذه المواقف خاصة إنك معروفة والكل حابين إنه حلا تكون في حضني وان شاء الله أشوفها عن قريب لأني فعلاً حابة أشوفها ويمكن انزل دبي عشان اشوفها”.