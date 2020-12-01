بالفيديو – الجمهور يتأثر ببكاء بلقيس على الهواء

متابعة بتجــــــــــرد: أثارت الفنانة اليمنية بلقيس الاهتمام بسبب فيديو ترويجي نشرته على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وأعلنت من خلاله حلولها ضيفة على برنامجab Talks الذي يقدمه أنس بوخش.

وكتبت تعليقاً: “اتركوا كل المقابلات اللي عملتها من قبل وركزوا لي بكرة في هالمقابلة”. وبدا من خلال المقطع أنها تحدثت عن حياتها الخاصة وعن عائلتها الكبرى. كما تطرقت إلى شهرتها وشؤونها المهنية والعلاقات مع الناس. وتبين أنها لم تتمكن في إحدى فقرات المقابلة من منع نفسها من البكاء.

وأحدث هذا ضجة كبيرة في أوساط متابعيها حيث حقق الفيديو أكثر من 218 ألف مشاهدة. وركزت معظم التعليقات على السؤال عن سبب بكائها وعلى إظهار التعاطف معها. ومما جاء فيها: “دموعك غالية” و”ليش قاعده تبكي؟” و”وربي اثرتي فينا كل شيء الا دموعك” و”وجعت قلبي في الأخير احنا بشر لنا مشاعر وأحاسيس”.

ويشار إلى أن الفنانة ظهرت في وقت سابق في فيديو تم تناقله على نطاق واسع برفقة والدتها بعد خضوع الاخيرة لعملية جراحية. ولفتت الأم الأنظار برفعها شارة النصر بعد خروجها من غرفة العمليات وهو ما أشاع جواً من المرح على المواقع.