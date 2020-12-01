أحمد الفيشاوي يواصل هجومه على محمد رمضان: "مطرب أي كلام"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجّه الفنان المصري أحمد الفيشاوي نصيحة إلى محمد رمضان، مؤكدا أنه من حقه كمطرب راب قديم أن يقيّم أداء رمضان وأغانيه.

ونفى أحمد الفيشاوي، في تصريحات مع برنامج ET بالعربي، "وجود أي خلاف شخصي بينه وبين زميله محمد رمضان"، مشيرا إلى أن رمضان "مطرب أي كلام"، وقرر أن ينصحه عبر أغنية "نمبر 2" المقرر عرضها قريبا.

وأضاف الفيشاوي: "ما فيش خلاف بينا وهو شخص محترم وناجح بس شايف إنه رابر أي كلام وبقوله ده في أغنيتي"، متابعا أن "محمد رمضان استفزه كمغني راب، وكان هذا السبب الذي دفعه لاتخاذ خطوة الرد عليه كمواطن مصري ومغني راب قديم، وهذا من خلال أغنية جديدة يطرحها وتحمل عنوان (نمبر 2)".

ونفى "ما تردد عن تأجيل طرح أغنيته (نمبر 2) من أجل تغيير بعض كلماتها"، مؤكدا أن "الأغنية تمت تكلفتها إنتاجيا، لذلك يرغب في أخذ الوقت المناسب قبل طرحها للجمهور".

يذكر أن الفيشاوي هاجم في وقت سابق محمد رمضان عندما نشر الأخير مقطعا من أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم "الدبابة" عبر حسابه على تطبيق "أنستقرام" وتقول كلماتها: "واخد قراري ولازم أكسب أي فورة، مع اعتذاري للفيشاوي آخره معايا صورة".

