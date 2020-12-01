محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: احتفلت الفنانة ميار الغيطي على شريف العلمي بعقد قرانها، السبت الماضي. نشرت ميار صورًا من الحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :"الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات". واحتفلت الفنانة ميار الغيطي بخطوبتها في يوليو 2019. ومن ناحية أخرى شاركت الفنانة ميار الغيطي في مسلسل "سوبر ميرو" عام 2019، بطولة إيمي سمير غانم، حمدي الميرغني، محمد ثروت، ومن إخراج وليد الحلفاوي.

كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من ميار الغيطي بعد عقد قرانها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.